Ученые предупредили о катастрофических последствиях таяния подводной мерзлоты в Арктике

«Обеспокоенность ученых вызывает интенсивная деградация подводной мерзлоты Восточно-Сибирского шельфа, которая ведет к высвобождению гигантского количества древнего органического вещества и способна повлиять на климатическую карту планеты», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Дальневосточного отделения РАН.

Экспедиция планирует организовать в этом году Тихоокеанский океанологический институт (ТОИ) имени В. И. Ильичева Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

«При сохранении современных темпов протаивания подводной мерзлоты, сопровождающегося массированным поступлением метана в атмосферу, может произойти еще более мощный выброс. Он может привести к труднопредсказуемым климатическим последствиям, не исключая и сценарий климатической катастрофы», — сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории арктических исследований ТОИ ДВО РАН Олег Дударев, слова которого приводятся в сообщении.

Поэтому основными задачами исследований ученые называют выявление масштабов деградации подводной мерзлоты и гидратов, оценку миграции метана в Восточной Арктике.

Впервые струи газа, в составе которых до 70% составляет метан, были обнаружены в 2011 году в северной части моря Лаптевых. На участке дна площадью один квадратный километр было зарегистрировано несколько сотен выходов газа, в совокупности называемых мегасипом. Результаты экспедиций, проведенных в 2012, 2014 и 2016 годах, показали, что интенсивность выделения метана со дна в зонах мегасипов возрастает, некоторые факелы в диаметре достигают сотни метров.

Помимо климатических последствий мегасипы могут представлять угрозу при разработке углеводородных месторождений.

«Как правило, они расположены в пределах лицензионных участков разработчиков углеводородных месторождений арктического шельфа. Это означает возможные проблемы с организацией и безопасной эксплуатацией месторождений. Например, на участках деградации многолетней мерзлоты в результате ее протаивания образуются просадочные термокарстовые котловины», — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что если таяние подводной мерзлоты будет усиливаться, то увеличение объемов выделения парниковых газов отразится в изменении климатических параметров. Это, в свою очередь, приведет к изменению экологических характеристик морей не только Арктики, но и, возможно, всего Мирового океана.