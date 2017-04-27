ЦИК обсуждает правила, по которым пройдут президентские выборы

Центризбирком (ЦИК) обсудил вчера «порядок подачи заявления», с помощью которого граждане смогут голосовать не по месту регистрации на региональных и президентских выборах.

Вместо открепительных удостоверений впервые будут использоваться электронные способы «переброски» избирателей на другие участки. Утверждать документ члены ЦИКа будут в мае — после принятия поправок к законодательству.

ЦИК вчера обсудил порядок голосования россиян по «месту нахождения». Принятые в первом чтении поправки к избирательному законодательству допускают отказ от «открепительных удостоверений». Такие удостоверения избиратели получали не позднее чем за три дня до голосования в своем избиркоме и могли проголосовать на любом избирательном участке. Однако как конкретно заменить открепительные удостоверения, в законопроекте сенатора Андрея Клишаса не прописано.

Ко второму чтению представители думской оппозиции требовали от ЦИКа представить внятный порядок голосования по «месту нахождения». Согласно разработке, которую вчера представил на заседании Центризбиркома зампред комиссии Николай Булаев, избиратель при новых правилах должен явиться не раньше чем за 45 дней и не позже чем за 5 дней в территориальную избирательную комиссию (ТИК) или в участковую избирательную комиссию (УИК) не раньше чем за 10 и не позднее чем за 5 дней до голосования. Если человек живет, к примеру, в Магадане и знает, что в день выборов он окажется в Москве, то ему нужно идти в магаданскую ТИК или УИК по месту жительства. Там избиратель должен подать заявление, в котором должно быть указано, на каком именно участке он собирается голосовать в день выборов. На участке, где он будет голосовать, его включат в список избирателей.

Предполагается, что для передачи информации о месте голосования будет использована специальная централизованная база данных для обработки заявлений ГАС «Выборы». Доработать программно-технические средства, необходимые для реализации идей комиссии придется Федеральному центру информатизации при ЦИКе еще до окончания региональной кампании. Информация, хранящаяся в «базе обработки заявлений», будет доступна ЦИКу, региональным избиркомам и всем ТИК. Однако для своевременной передачи от УИК к УИК информации о выбывших из списков избирателях потребуется не меньше четырех дней, сообщила вчера на заседании председатель ЦИКа Элла Памфилова.

При этом «порядок», который теперь обсуждает ЦИК, все-таки позволяет использовать не только электронные средства для голосования не по месту регистрации. В частности, он разрешает обращаться с заявлением в УИК даже накануне дня голосования (не позднее 17:00) для того, чтобы получить отрывной талон с маркой, с ним можно будет прийти на любую другую УИК и проголосовать (после голосования марку оторвут). Николай Булаев не стал вчера отвечать на вопрос, кому конкретно принадлежит идея фактического сохранения открепительных удостоверений, заверив, что это коллективная идея «рабочей группы». По его словам, «люди, которые приходят за открепительными, — это активные люди, хотят голосовать», он считает позитивным, если дополнительно на участки придет больше 200 тыс. избирателей.

«Процедура с электронными заявлениями получилась похожей на действующую с открепительными удостоверениями», — заявил «Ъ» глава экспертно-консультативного совета при главе ЦИКа, сопредседатель движения «Голос» Андрей Бузин.

Но «она проще и потому может сработать на повышение явки», полагает эксперт. Усилению «внешнего контроля», по его мнению, могла бы послужить индивидуальная «электронная карточка избирателя».

Впрочем, господин Бузин уверен, что голосование по «месту нахождения» не будет широко использоваться для фальсификаций, так как нынешняя установка власти — результат без фальсификаций. Но «принуждение к голосованию по “месту нахождения” по-прежнему, возможно», считает он.

Виктор Хамраев