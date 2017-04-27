В параде Победы в Краснодаре задействуют 20 единиц военной техники

В краевой столице на праздничном параде в честь 72-летия Победы в Великой Отечественной войне задействуют свыше 20 единиц военной техники.

В пресс-службе ЮВО сообщили, что жители и гости города смогут увидеть оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", бронеавтомобили "Тайфун", "Тигр" и "Рысь".

На краснодарском военном аэродроме проводятся совместные тренировки парадных расчетов. До этого занятия по одиночной строевой подготовке, а также в составе парадных рот и батальонов состоялись в пунктах постоянной дислокации войск Южного военного округа.

Отмечается. что сводный оркестр военного гарнизона репетирует парадные и встречные марши, а также марши военных лет.