Катастрофа Ту-154 под Сочи произошла из-за перегруза

Причиной крушения Ту-154 Минобороны РФ в декабре прошлого года под Сочи специалисты назвали перегруз. Как сообщают СМИ, вместо нормативных 98 тонн взлётный вес составлял более 110 тонн.

Отмечается, что в начале маршрута взлётный вес самолёта вместе с 24 тоннами топлива составил 99,6 тонны, а в Адлере его дозаправили по максимуму, и в результате взлётный вес вместо нормативных 98 тонн составил около 110.

По данным СМИ, скорее всего, командир самолёта о перегрузке не знал — этим можно объяснить действия опытного экипажа и поведение исправного воздушного судна после взлёта в Адлере.

Специалисты предполагают, что уже в полёте лётчики догадались, что с самолётом что-то не то и попытались вернуться на аэродром, однако им не хватило высоты. В общей сложности полёт Ту-154 продолжался всего 74 секунды.

Ранее Лайф публиковал собственное расследование, проливающее свет на причины авиакатастрофы, жертвами которой стали 92 человека. По нашим данным, эксперты Минобороны пришли к выводу, что самолёт разбился над Чёрным морем из-за ошибки второго пилота, перепутавшего рычаги управления, а также низкой высоты и перегруза.