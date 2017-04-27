В Темрюкском районе открыли крупнейший в России виноградный питомник‍

В Темрюкском районе состоялось открытие высокотехнологичного питомника по производству посадочного материала винограда. Такого рода центр является первым в стране.

На церемонии открытия присутствовали глава Кубани Вениамин Кондратьев, губернатор японской префектуры Ямагути Цугумаса Мураока и некоторые другие представители власти и бизнеса.

Руководитель винного холдинга «Ариант» Александр Кретов отметил, что питомник является одним из крупнейших в Европе. Здесь ежегодно смогут выращивать три млн саженцев, а в последствии эту цифру планируют увеличить вдвое, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Вполне логично, что он открылся именно здесь. Не секрет, что виноградарство и виноделие в Краснодарском крае имеют заслуженную лидирующую позицию в стране, - отметил присутствующий на церемонии директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Евгений Ахпашев.