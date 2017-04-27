В Госдуму внесут законопроект для борьбы с выдачей сим-карт без договоров

Группа сенаторов разработала и внесёт в четверг в Госдуму законопроект, предусматривающий ужесточение требований по сбору данных абонентов, покупающих сим-карты операторов сотовой связи. Разработчики документа называют нынешнюю ситуацию в этой сфере неудовлетворительной.

В числе авторов инициативы — спикер верхней палаты Валентина Матвиенко и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Как сообщила один из авторов, замглавы конституционного комитета Людмила Бокова, сейчас ситуация со сбором данных приобретателей сим-карт неудовлетворительная. "Несмотря на то что порядок оказания услуг мобильной связи установлен на законодательном уровне, фиксируются многочисленные случаи распространения сим-карт без заключения договоров", — цитирует сенатора пресс-служба Совфеда.

Законопроект дополняет закон "О связи" статьей, которая предусматривает передачу оператору связи персональных данных сотрудников компаний без подтверждения их согласия. Такая мера необходима, поскольку пользователи корпоративных услуг сотовой связи не заключают с оператором контракта напрямую и поэтому не передают ему данных.

Кроме того, проект усиливает контроль за посреднической деятельностью и предусматривает доступ операторов связи к использованию государственных информационных ресурсов для проверки достоверности данных абонентов. В числе таких ресурсов — Единая система идентификации в инфраструктуре госуслуг (ЕСИА), квалифицированная электронная подпись (КЭП), Единый портал госуслуг и так далее. Этот механизм, говорится в пояснительной записке, направлен на противодействие использованию фиктивных паспортных данных при заключении договоров о предоставлении услуг мобильной связи.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, регулярно фиксируются случаи распространения сим-карт без заключения договоров об оказании услуг связи, причём зачастую продаются сим-карты, оформленные ранее на юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. "Распространение происходит в местах массового скопления граждан — на вокзалах, в переходах станций метро и так далее", — говорится в документе.

Сенаторы отмечают, что действующее законодательство уже предусматривает ответственность за заключение договоров сотовой связи неуполномоченным лицом и нарушение порядка идентификации абонентов. Но, по их оценке, эти меры и госконтроль за деятельностью распространителей сим-карт не приводят к улучшению ситуации и снижению нарушений.

По итогам деятельности Роскомнадзора по пресечению незаконного распространения идентификационных сим-карт в 2016 году совместно с МВД России были изъяты более 28,5 тысяч таких карт.

"Использование сим-карт без внесения сведений об абоненте (пользователе) в базы данных оператора связи несет в себе риски, связанные с безопасностью граждан и государства: существует возможность их использования в противоправных целях, в том числе для совершения мошеннических действий", — говорится в пояснительной записке.