В Сочи составили памятку болельщикам на финал Кубка России по футболу‍

2 мая в 18:45 на стадионе «Фишт» пройдет финальный матч Кубка России по футболу. На поле встретятся «Урал» и «Локомотив». Это будет третий футбольный тестовый матч на обновленном стадионе.

Власти Сочи подготовили для фанатов специальную памятку. Так, в день игры болельщикам рекомендуют пользоваться автобусами, «ласточкой» или такси. О том, как добраться до «Фишта», смотрите здесь. В район стадиона лучше приехать заранее - за три-четыре часа до начала матча.

- Запланируйте время на прохождение зон контроля и досмотра непосредственно на стадион, не берите с собой запрещенные вещи, - напоминают в мэрии. - Заранее определитесь с парковкой авто, если отдали предпочтение личному транспорту - количество стоянок в Имеретинской низменности ограничено.

Иногородним болельщикам лучше выбрать жилье в пешей доступности от стадиона.

- Бюджетное жилье в частном секторе можно найти через единый call-центр по номеру телефона 8-800-100-10-65, - добавили «КП» в администрации курорта.