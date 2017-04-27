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Житель Кубани распространил в Интернете детскую порнографию

Четверг, 27 апреля 2017 08:28
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В Тихорецком районе перед судом предстанет 35-летний местный житель по обвинению в распространении детской порнографии.

По данным следствия, мужчина скачал из Интернета порнографические изображения несовершеннолетних и видеофайл такого же содержания, где запечатлена девочка, которой еще нет 14 лет. В марте 2016 года он распространил эту видеозапись среди пользователей одной из программ.

- Согласно выводам проведенной психолого-сексолого-психиатрической экспертизы у обвиняемого выявлено расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии, не исключающее его вменяемости, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Мужчине инкриминируют п.«а,г» ч.2 ст.242.1 УК РФ. Расследование уголовного дела завершено.

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