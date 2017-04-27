В связи с проведением планово-профилактических работ по дезинфекции и промывке РЧВ№2 г.Фонталовская, магистральных водоводов В-28, В-29, В-30, разводящих поселковых сетей пос. Гаркуша, пос. Береговой и выполнением работ по замене а участка подводящего водовода к пос. Гаркуша с 09.00 до 24.00 часов 28 апреля 2017 года будет прекращена подача воды потребителям:
пос. Гаркуша, пос. Береговой.
ООО «Югводоканал» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.
Плановые работы в филиале «Таманский групповой водопровод»Четверг, 27 апреля 2017 08:31
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В связи с проведением планово-профилактических работ по дезинфекции и промывке РЧВ№2 г.Фонталовская, магистральных водоводов В-28, В-29, В-30, разводящих поселковых сетей пос. Гаркуша, пос. Береговой и выполнением работ по замене а участка подводящего водовода к пос. Гаркуша с 09.00 до 24.00 часов 28 апреля 2017 года будет прекращена подача воды потребителям:
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