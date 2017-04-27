Плановые работы в филиале «Таманский групповой водопровод»

В связи с проведением планово-профилактических работ по дезинфекции и промывке РЧВ№2 г.Фонталовская, магистральных водоводов В-28, В-29, В-30, разводящих поселковых сетей пос. Гаркуша, пос. Береговой и выполнением работ по замене а участка подводящего водовода к пос. Гаркуша с 09.00 до 24.00 часов 28 апреля 2017 года будет прекращена подача воды потребителям:

пос. Гаркуша, пос. Береговой.

ООО «Югводоканал» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.