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Плановые работы в филиале «Таманский групповой водопровод»

Четверг, 27 апреля 2017 08:33
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В связи с проведением планово-профилактических работ по дезинфекции и промывке РЧВ г.Бугор, магистрального водовода В-1/1, разводящих водопроводых сетей с 09.00 до 24.00 часов 28 апреля 2017 года будет прекращена подача воды потребителям ст. Старотитаровская.
ООО «Югводоканал» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.

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