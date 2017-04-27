Плановые работы в филиале «Таманский групповой водопровод»

В связи с проведением планово-профилактических работ по дезинфекции и промывке РЧВ г.Бугор, магистрального водовода В-1/1, разводящих водопроводых сетей с 09.00 до 24.00 часов 28 апреля 2017 года будет прекращена подача воды потребителям ст. Старотитаровская.

ООО «Югводоканал» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.