Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни

1 и 9 мая для отделений почтовой связи Кубани и Адыгеи объявлены выходными. В эти дни обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не осуществляется. В воскресенье, 30 апреля, все почтовые отделения в Краснодарском крае и Республике Адыгея будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.