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СЮЖЕТ ДНЯ

Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни

Четверг, 27 апреля 2017 11:40
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1 и 9 мая для отделений почтовой связи Кубани и  Адыгеи объявлены выходными. В эти дни обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не осуществляется. В воскресенье, 30 апреля, все почтовые отделения в Краснодарском крае и Республике Адыгея будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

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