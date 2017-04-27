Самовольно возведенная баня пошла под снос

Взыскателем в рамках исполнительного производства выступила администрация города-героя Новороссийска. Впрочем, для подобных производств это, по меткому выражению знакового киногероя, вполне типично. Нетипична здесь история самого объекта. Нежилое строение было возведено много лет назад. Неизвестно, каково было изначальное предназначение постройки, но долгое время она никак не использовалась. В результате, здесь образовалась самостийная «баня», в которой, со слов очевидцев, на некоммерческой основе стали мыться граждане.



Сколько это продолжалось – сказать сложно, но в итоге в соответствии с утвержденным планом застройки здесь было решено проложить дорогу. Однако время шло, а «баня» продолжала действовать. Не изменило положение вещей и решение суда о сносе строения.



Итогом стало исполнительное производство в Новороссийском городском отделе судебных приставов Управления ФССП России по Краснодарскому краю. В ходе проведения исполнительных действий собственнику постройки был предоставлен срок для добровольного исполнения решения суда. По прошествии срока судебный пристав-исполнитель Андрей Ермоленко приступил к принудительным мерам в рамках действующего законодательства. Должник был привлечен к административной ответственности.



Тем не менее, в конечном итоге взыскатель, в соответствии с решением суда, взял обязанности по сносу «бани» на себя. Демонтаж строений производился силами городской администрации под контролем судебных приставов. В настоящий момент работы завершены.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю