Организация погасила крупный долг

Судебные приставы-исполнители Новокубанского района Краснодарского края в рамках взыскания крупной просроченной задолженности по двум исполнительным производствам наложили арест на счета, принадлежащие ООО МТС «Кубаньагротехнология». Организация не выплатила две задолженности в пользу физического лица на общую сумму более 6 миллионов 800 тысяч рублей.



Судебные приставы выяснили, что у организации-должника имеется ряд расчетных счетов, на которых находятся денежные средства. Руководитель ООО МТС «Кубаньагротехнология» был вызван на прием к судебному приставу, который уведомил должника о том, что намерен реализовать весь комплекс мер, направленных на взыскание задолженности в полном объеме, а именно арест текущих счетов и списание суммы долга в принудительном порядке.



Беседа с судебным приставом привела к тому, что организация погасила задолженность в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации для добровольного исполнения требований исполнительного документа.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю