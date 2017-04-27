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Организация погасила крупный долг

Четверг, 27 апреля 2017 22:35
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Судебные приставы-исполнители Новокубанского района Краснодарского края в рамках взыскания крупной просроченной задолженности по двум исполнительным производствам наложили арест на счета, принадлежащие ООО МТС «Кубаньагротехнология». Организация не выплатила две задолженности в пользу физического лица на общую сумму более 6 миллионов 800 тысяч рублей.

Судебные приставы выяснили, что у организации-должника имеется ряд расчетных счетов, на которых находятся денежные средства. Руководитель ООО МТС «Кубаньагротехнология» был вызван на прием к судебному приставу, который уведомил должника о том, что намерен реализовать весь комплекс мер, направленных на взыскание задолженности в полном объеме, а именно арест текущих счетов и списание суммы долга в принудительном порядке.

Беседа с судебным приставом привела к тому, что организация погасила задолженность в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации для добровольного исполнения требований исполнительного документа.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю

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