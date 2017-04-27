Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в городе Курганинске

В среду, 3 мая 2017 года, с 12.00 до 14.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в городе Курганинске по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан будет осуществляться по адресу: город. Курганинск, ул. Калинина, 53.

Записаться на прием можно непосредственно в Лабинском межрайонном следственном отделе по телефону: 8 (86169) 3-07-01.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.