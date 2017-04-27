В Динском районе благодаря кропотливой работе следователя и следователя-криминалиста раскрыто преступление

В правоохранительные органы Динского района 7 марта 2017 года поступило сообщение об обнаружении вблизи продуктового магазина по улице Красной в станице Нововеличковской тела 35-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде повреждений в области головы. В этой связи следственным отделом по Динскому району СКР по краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, благодаря целенаправленной работе следователя и следователя-криминалиста при участии сотрудников полиции лицо, совершившее преступление было установлено и задержано 21 апреля 2017 года. Им оказался 19-летний местный житель. В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность к совершению данного преступления 19-летнего местного жителя. По версии следствия, 25 февраля 2017 года 35-летний мужчина находился в продуктовом магазине в состоянии алкогольного опьянения, где взял древесный уголь и отказывался за него платить. В этой связи между ним и супругом продавщицы произошел конфликт. Словесная ссора переросла в драку, в которой также принял участие племянник супруга продавщицы - 19-летний молодой человек. В процессе борьбы покупатель высказал угрозы причинения телесных повреждений молодому человеку, что не понравилось последнему, после чего они разошлись. 7 марта 2017 года молодой человек прибыл к дому обидчика, и, когда тот вышел на улицу, нанес ему по голове не менее 3 ударов отрезком металлической трубы. После этого злоумышленник скрылся, выбросив орудие преступления в реку. Смерть потерпевшего наступила на месте в результате причиненной черепно-мозговой травмы.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.