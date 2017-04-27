Кубанские депутаты увеличили доходы бюджета на миллиард

Как рассказал представляющий законопроект министр финансов Краснодарского края Сергей Максименко, это связано с увеличением средств, выделяемых региону федеральным центром и уточнением поступлений по отдельным налоговым доходам.

Так, было принято решение увеличить налоговые и неналоговые доходы на 1,184 млрд рублей. В частности, ожидаемые поступление от налога на прибыль решили скорректировать в сторону увеличения на полмиллиарда.

В расходной части увеличены ассигнования на госпрограмму Развитие жилищно-коммунального хозяйства (35,7 млн рублей), на предоставление трансфертов местным бюджетам на развитие общественной инфраструктуры (17 млн рублей), на строительство малобюджетных спортзалов (100 млн рублей), на субсидии муниципалитетам на решения социально-значимых вопросов (1 млрд рублей).

Как писал «ФедералПресс», 27 апреля стартовала очередная 62-я сессия законодательного собрания Краснодарского края, в рамках которой депутаты обсудили развитие племенного животноводства на Кубани, а также заслушали доклад контрольно-счетной палаты края и еще около 50 других вопросов.