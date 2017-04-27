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В центре Краснодара 1 мая ограничат движение транспорта

Четверг, 27 апреля 2017 22:42
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Ожидается, что в массовых гуляниях примут участие десятки тысяч горожан. Они единой колонной пройдут от Театральной к Пушкинской площади.
В течение дня временно ограничат для проезда улицы, примыкающие к Красной. С полным списком участков дорог, по которым нельзя будет проехать, можно ознакомиться на официальном портале мэрии краевого центра.

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