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Глава Ростуризма предложил продлить маршрут «Ласточки» из Адлера в горы Адыгеи

Четверг, 27 апреля 2017 22:43
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Сафонов пообещал посодействовать в рассмотрении вопроса совместно с РЖД о продлении маршрута скоростного электропоезда «Адлер — Майкоп» до станции Хаджох.
«Это железнодорожное сообщение повлечет приток туристов в республику. В летний период этот маршрут будет востребован у туристов, приезжающих на Черноморское побережье и желающих приобрести насыщенную экскурсионную программу с посещением горной части Адыгеи», — отметил Сафонов.
По его словам, речь идет об организации нескольких поездов в неделю во время высокого туристского сезона.
Сафонов предложил проработать в РЖД вопрос рентабельности маршрута, а также наладить взаимодействие между туроператорами для организации специальных межрегиональных программ.

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