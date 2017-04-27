Сочи и Тбилиси свяжет регулярный авиарейс

Регулярное сообщение между Сочи и Тбилиси будет запущено с первого мая, сообщили в пресс-службе управляющей кубанскими аэропортами компании «Базэл Аэро».

Полеты будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам - на самолетах Airbus A320 вместимостью до 160 пассажиров, уточнили в компании.

Вылет из аэропорта Сочи запланирован в 14.55. Прямое авиасообщение Куба-США. Минимальная стоимость билетов по направлению «Сочи-Тбилиси-Сочи» составит 12 950 рублей.

«Уральские авиалинии» – единственная российская авиакомпания, которая будет осуществлять прямые полеты в столицу Грузии из Сочи.