Дмитрий Патрушев: Россельхозбанк в 4 раза увеличил финансирование АПК Кубани

Россельхозбанк в I квартале 2017 года существенно нарастил кредитование агропромышленного комплекса Краснодарского края, увеличив объемы финансирования отрасли в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев в ходе рабочей встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

При этом по итогам квартала Россельхозбанк выдал в 5,5 раз больше долгосрочных кредитов – 19,4 млрд рублей и в 2 раза больше кредитов на проведение сезонных работ – порядка 3,4 млрд рублей, при этом в целом аграриям региона направлено более 23 млрд рублей. Доля Банка в кредитовании агропромышленного комплекса Кубани существенно возросла (на 10 п.п.) и составляет 41%, а на рынке финансирования сезонных работ приближается к 100%.

«Краснодарский край занимает первое место в России по объему производства продукции сельского хозяйства и является одним из базовых и наиболее перспективных для Россельхозбанка с точки зрения развития бизнеса в АПК. Мы планомерно наращиваем поддержку сельского хозяйства региона, в том числе в рамках нового механизма льготного кредитования. В настоящее время мы уже предоставили предприятиям агропромышленного комплекса Кубани финансирование на сумму порядка 3,2 млрд рублей по ставке не выше 5% годовых», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.

По итогам рабочей встречи Председатель Правления Россельхозбанка и губернатор Краснодарского края подписали Соглашение о сотрудничестве, направленное на комплексное решение задач социально-экономического развития Краснодарского края. Документ предусматривает расширение направлений взаимодействия Банка и Правительства региона в рамках реализации проектов не только в АПК, но и других приоритетных отраслях экономики.

Также в рамках визита в Краснодарский край Председатель Правления Россельхозбанка провел оперативное совещание с руководством и сотрудниками регионального филиала, в ходе которого были подведены итоги работы Банка в крае, а также рассмотрены основные меры по повышению эффективности его деятельности. Основное внимание было уделено перспективам увеличения объемов кредитования реального сектора экономики и участия филиала в реализации новых инвестиционных проектов.

В целом за 17 лет работы Краснодарский филиал Банка поддержал 129 инвестпроектов, большая часть из которых сосредоточена в сфере АПК. При этом 120 объектов уже введены в эксплуатацию и успешно работают, обеспечивая население дополнительными рабочими местами, а региональный бюджет налоговыми поступлениями.

Россельхозбанк является лидером в кредитовании АПК Кубани, а также одним из основных участников рынка в сфере обслуживания бизнеса и населения региона. В настоящее время кредитный портфель Краснодарского филиала превышает 130 млрд рублей.

