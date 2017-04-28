В майские праздники ФССП России предоставит гражданам возможность решить вопросы с ограничением выезда непосредственно в аэропортах

С 28 апреля по 9 мая 2017 года будет обеспечено круглосуточное дежурство судебных приставов в зданиях международных аэропортов (аэродромов), а также рядом с крупными наземными пунктами пропуска. Таким образом, ФССП России предоставит гражданам в праздничные дни возможность решить вопросы с ограничением права на выезд из страны непосредственно на пунктах прохождения Государственной границы России. С помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» выезжающих будут информировать о наличии задолженности и давать подробные разъяснения должникам о порядке их дальнейших действий.

Также будет организовано дежурство специалистов всех без исключения территориальных органов ФССП России, т.к. туристы из регионов могут покинуть страну через столичные и иные аэропорты.

Отметим, что основанием для отмены ограничения права на выезд из России является фактическая оплата в полном объеме задолженности по исполнительным производствам. Таким образом, должнику в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации необходимо иметь при себе платежный документ о погашении задолженности по исполнительному производству (платежный документ с отметками банка, квитанция терминала, справка об отсутствии заложенности и т.п.).

Несмотря на предоставленную возможность экстренной отмены постановления об ограничении выезда, оставлять на последний момент решение данного вопроса судебные приставы категорически не советуют и рекомендуют всем, кто запланировал провести праздничные дни за рубежом, немедленно обратиться к «Банку данных исполнительных производств» на сайте ФССП России и проверить себя на наличие долга.

Пресс-служба ФССП России