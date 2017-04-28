Грузовой автомобиль продан за долги

Не удалось избежать погашения задолженности по 134 штрафам 26-летней жительнице Новокубанского района. Приставы нашли ее имущество – автомобиль «КамАЗ» - арестовали его и реализовали. Потрачено было только время.

Когда девушку уведомили о наличии у нее «оптовой» задолженности, она уверяла представителей закона, что никакого имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, у нее нет. Кроме того, она скрылась в неизвестном направлении – не проживала по адресу регистрации, лишь изредка отвечая на вызовы по сотовой связи.

Приставы реализовали весь комплекс мер, направленных на выявление у девушки имущества: аресты счетов и различные запреты. В ходе проведения данной работы представителям закона стала известна информация, что у должницы имеется автомобиль «КамАЗ», который девушка выставила на продажу на одном из популярных сайтов. Так же выяснилось, что фактически авто находится в Армавире. Судебный пристав связался с должницей, представился покупателем и договорился о встрече. Однако этот визит не оправдал надежд должницы, так как автомобиль был немедленно арестован, направлен на оценку и реализован, что позволило погасить долги на общую сумму 76 тысяч рублей и оплатить положенный в данной ситуации исполнительский сбор.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю