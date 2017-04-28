Королевские гонки для учебы

Студенты созданного в Сочи Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ) приступили к практике на гонках «Формулы-1», которые стартовали на курорте. Стажировка слушателей из 14 стран мира проходит по различным функциональным направлениям. Талантливые молодые спортивные менеджеры активно участвуют в деятельности медиацентра, билетной программы и в работе со зрителями. Выполняя большой объем обязанностей, ребята внимательно изучают организационную «кухню» четвертого в истории России Гран-при «Формулы-1».

- Как и в прошлые годы, соревнования организованы на самом высоком уровне, - отметил почетный гость российского этапа, экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун.

Несмотря на жёсткий график, организаторы позволили студентам РМОУ реализовать давнюю мечту и предоставили возможность желающим увидеть своими глазами боксы команд во время прогулки по пит-лейн. По завершении практики юные спортивные функционеры заполнят специальные дневники, в которых отразят свою роль в организации королевских гонок и полученный опыт. По результатам персональных наблюдений будет подготовлен общий отчет по итогам стажировки. Эти материалы станут частью архива, который создается в рамках четырехлетнего сотрудничества Российского Международного Олимпийского Университета и организаторов «Формулы-1» в России.

Ирина СИЗОВА