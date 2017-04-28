Ирина Хакамада привезет впервые в Краснодар мастер-класс «Рестарт. Перезагрузка».

Любой источник вдохновения может иссякнуть; «муза» - упорхнуть, а руки – опуститься. Как заставить себя что-то делать, если сил и желания не хватает ни на что? Как заново влюбиться в свою работу или найти верный путь? Легко, просто надо совершить «перезагрузку».

30 мая на площадке «Интурист» одна из самых известных женщин нашей страны – Ирина Хакамада проведёт уникальный мастер-класс «Рестарт. Перезагрузка». Успешная теле- и радиоведущая, писатель, бизнес-тренер Ирина Хакамада дважды становилась женщиной года по версии журнала «Тайм». Активный ритм жизни не мешает ей быть заботливой матерью и счастливой женой уже больше 20 лет, а также выпускать книги, суммарный тираж которых составляет более одного миллиона экземпляров. Эти достижения лучше всего отображают умение Ирины находить вдохновение и мотивацию, возобновлять эмоциональные ресурсы, а также бороться с женскими мифами.

В этот раз звёздный спикер поделится своим опытом и расскажет о собственных удачных и не сложившихся проектах, о своей кнопке перезапуска, источниках вдохновения и энергии, о своей мотивации и о том, как все начать сначала.

Этот мастер-класс организован для тех, кто находится только в начале своего пути, для тех, кто ищет себя и тех, кто забыл, что такое «любимая работа», а также для тех, кто продолжает создавать и творить.

30 мая все участники мастер-класса «Рестарт. Перезагрузка» узнают о том, что такое «мотивационные кнопки» и как их найти, как бороться с возрастными кризисами и эмоциями, что такое объективная и субъективная реальность, где найти источники вдохновения и энтузиазма, а также много другое.

Новые знания помогут заново полюбить своё дело, научиться побеждать возрастные иллюзии и кризисы, понять, чего вы хотите на самом деле.

Гости, посещавшие мероприятия с Ириной Хакамадой, оставляют восторженные отзывы о встречах. Многие говорят о том, что Ирина подарила им силу двигаться дальше, дала заряд позитива и энергии. Также отдельно участники выделяют атмосферу, царящую на мастер-классах, описывая её, как семейную и очень уютную.

Мастер-класс Ирины Хакамада «Рестарт. Перезагрузка» пройдёт впервые в Краснодаре 30 мая в 19:00 на территории гостиницы «Интурист». Организатор – MICE-агентство «Бизнес-Драйв».

Более подробно о программе и условиях приобретения билетов Вы можете узнать по телефону 8 (861) 242-33-35 и на сайте: http://hakamada-v-krasnodare.ru/