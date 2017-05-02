"Формула-1" утвердилась в России!

Контракт на проведение в Сочи гонок скоростных автомобилей класса "Формула-1" продлен до 2025 года. Об этом на церемонии награждения победителей соревнований заявил Президент России Владимир Путин.

В минувшие выходные дни престижный кубок Гран-при России по автогонкам разыгрывался на автодроме Олимпийского парка Сочи уже в четвертый раз. Эти соревнования посетило более 150 зрителей. Огромная цифра! И она ярко подтвердила, что общее число почитателей автомобильного спорта в нашей стране неуклонно растет, а организация сочинских стартов "Формулы-1" улучшается с каждым разом.

- Многие годы российские болельщики смотрели гонки "Формулы-1" только по телевизору. И многие очень обрадовались, когда узнали, что в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи создается новый автодром. И его трасса оказалась очень удачной! Благодаря этому мы можем наблюдать за знаменитыми соревнованиями вживую. Мы с сыном приезжаем в Сочи на "Формулу-1" уже четвертый год подряд, и каждый раз проводим здесь прекрасные выходные дни, - рассказал инженер из Ростова-на-Дону Владимир Васенин.

На этот раз гонки скоростных автомобилей класса "Формула-1" проводились по новым техническим регламентам. До 305 миллиметров была увеличена ширина шин болидов, возрос общий вес скоростных автомобилей. Из-за этого на трассе возросли скорости машин. Болельщики с огромным вниманием следили, как с такими возросшими скоростями управлялись прекрасные пилоты Льюис Хэмилтон из Великобритании, Себастьян Феттель из Германии, Фернандо Алонсо из Испании, Ромен Грожан из Франции. Совсем неплохо смотрелся в этой компании и российский гонщик Даниил Квят. Его результаты постоянно растут, он уверенно стучится уже в первую десятку лучших гонщиков мира.

А выиграл в этом году Гран-при России финский гонщик Валттери Боттас из команды "Мерседес". Изящный кубок ему вручил лично Президент России Владимир Путин, который на время заключительных стартов находился на трибуне, превратившись в страстного болельщика. Во время торжественной церемонии награждения победителей Владимир Путин сообщил, что контракт о проведении гонок автомобилей класса "Формула-1" в России уже продлен на ближайшие восемь лет. Это значит, что гоночные соревнования будут проводиться в Сочи как минимум до 2025 года. Словом, "Формула-1" надежно утвердилась в нашей стране!

И не случайно в этот момент на главной трибуне автодрома Олимпийского парка Сочи взметнулся огромный транспарант "Вперед, Россия!" Кажется, речь шла не только об автомобильных гонках...

Ирина СИЗОВА