Отключения горячей воды в Краснодаре начнутся с 15 мая

Коммунальные службы Краснодара приступят к замене систем отопления и ремонту котельных с 15 мая. Так, поочередно, жителям многоквартирных домов придется по две недели обходиться без горячей воды, сообщил ГТРК «Кубань» пресс-секретарь «ГУК-Краснодар» Егор Кузнецов.

Отключения для профилактических работ на тепломагистралях и котельных коснутся и Новороссийска.