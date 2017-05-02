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Отключения горячей воды в Краснодаре начнутся с 15 мая

Вторник, 02 мая 2017 08:48
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Коммунальные службы Краснодара приступят к замене систем отопления и ремонту котельных с 15 мая. Так, поочередно, жителям многоквартирных домов придется по две недели обходиться без горячей воды, сообщил ГТРК «Кубань» пресс-секретарь «ГУК-Краснодар» Егор Кузнецов.
Отключения для профилактических работ на тепломагистралях и котельных коснутся и Новороссийска.

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