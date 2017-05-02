В Краснодаре первомайская демонстрация собрала 56 тысяч человек

День Весны и Труда в краевой столице праздничным шествием по улице Красной вместе с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым отметили 56 тысяч кубанцев, сообщили в правительстве региона.

Представители трудовых коллективов, политических партий и общественных движений, профессиональных союзов, ветеранских организаций, студенты прошли колоннами по главной улице Краснодара — Красной.

— Первое мая жители Кубани традиционно встречают вместе с особым светлым настроением. Этот праздник еще раз доказывает, что пока мы едины, у наших детей, у последующих поколений, у всего края будет достойное завтра, — отметил глава региона Вениамин Кондратьев.