〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Краснодаре первомайская демонстрация собрала 56 тысяч человек

Вторник, 02 мая 2017 08:54
Оцените материал
(1 Голосовать)

День Весны и Труда в краевой столице праздничным шествием по улице Красной вместе с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым отметили 56 тысяч кубанцев, сообщили в правительстве региона.

Представители трудовых коллективов, политических партий и общественных движений, профессиональных союзов, ветеранских организаций, студенты прошли колоннами по главной улице Краснодара — Красной.

— Первое мая жители Кубани традиционно встречают вместе с особым светлым настроением. Этот праздник еще раз доказывает, что пока мы едины, у наших детей, у последующих поколений, у всего края будет достойное завтра, — отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Прочитано 102 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « «Фишт» планирует принять матчи еврокубков Путин перевел пенсионеров и бюджетников на карты «Мир» »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.