Путин перевел пенсионеров и бюджетников на карты «Мир»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обяжет банки использовать исключительно национальные платежные системы при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета или государственных внебюджетных фондов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон распространяется на выплаты денежного содержания, зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендий.

Карты национальной платежной системы «Мир» с 1 июля будут выдаваться всем, кто обратился за открытием банковского счета для получения выплат из бюджета. Те, кто уже получает такие средства, должны будут оформить карты до 1 июля 2018 года, а для пенсионеров этот срок увеличен до 1 июля 2020-го. Их обслуживание будет бесплатным только для пенсионеров.

Помимо этого, документ обязывает всех продавцов, чья выручка от реализации товаров превышает 40 миллионов рублей, обеспечить прием карт «Мир» не позднее 1 октября. Банки должны начать принимать их не позднее 1 июля. В будущем планируется наладить эмиссию карт за рубежом.

В конце апреля сообщалось, что оператор карт «Мир» и MasterCard ведут переговоры о совместном выпуске кобейджинговых карт, которые будут приниматься за рубежом. Аналогичные переговоры проходят и с Visa.

«Мир» — российская национальная платежная система, ее оператором выступает Национальная система платежных карт (НСПК). Необходимость создания НСПК возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков.

Российские банки выпустили более пяти миллионов карт «Мир». Сейчас их производят более 70 банков и принимают свыше 95 процентов терминалов и банкоматов с функцией снятия наличных.