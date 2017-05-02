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С 1 июля россияне смогут оформлять электронные больничные

Вторник, 02 мая 2017 09:02
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С 1 июля россияне смогут оформлять больничные при временной нетрудоспособности или беременности в электронном виде. Соответствующие поправки в законодательство были подписаны сегодня президентом Владимиром Путиным и опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, при согласии граждан, больничный будет выдаваться в виде электронного документа, который в больнице будут заверять квалифицированной электронной подписью. После этого все необходимые для компенсации данные будут передаваться по электронной информационной системе страховщикам. При этом больничные, оформляемые на бумаге, также остаются действительны.

Ранее, 20 апреля, вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что социальный блок правительства разрабатывает возможность введения в России электронных трудовых книжек. Она подчеркнула, что переход на электронную систему будет плавным, и бумажные трудовые книжки также сохранят хождение. Разработка инициативы по переходу на электронные трудовые началась после того, как глава Сбербанка Герман Греф назвал существующую систему учета трудового стажа неудобной как для граждан, так и для самих работодателей.

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