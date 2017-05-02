Открытие скакового сезона 2017 года на краснодарском ипподроме

22 апреля в 11 часов на Краснодарском ипподроме состоялось торжественное Открытие скакового сезона 2017 года! Краснодарский ипподром традиционно ПЕРВЫМ в РОССИИ открыл скаковой сезон!

В программе дня было представлено 11 скачек с призовым фондом 1 220 000 руб. в скачках участвовали лучшие представители чистокровной верховой, арабской и ахалтекинской пород лошадей ведущих конных заводов Адыгеи, Абхазии, Кубани и России.

Каждый старт первого скакового был достоин пристального внимания специалистов и любителей конного спорта. Открыл сезон жеребец конного завода «Эклипс» ЛАВР ПЕРВЫЙ оправдав свое имя во всех смыслах.

Первый приз для лошадей арабских пород выиграл гнедой ТЮДОР, принадлежит жеребец частному владельцу Абхазава Б.Н.

Приз Открытия для ахалтекинцев в борьбе заработал жеребец ДИКТАТОР частного владельца Юрия Кулинич.

4-я скачка ПРИЗ ГЛОРИАС ЛЭСС для кобыл 3-х лет чистокровной верховой породы, не смотря на свой скромный статус - именной, этот приз является главным тестом будущих участниц Окса. В ней заявила о себе воспитанница к/з 711 гнедая кобыла СКЭТ ДАУРИ.

ПРИЗ ПАМЯТИ ТРЕНЕРА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА БЕЛОЗЕРОВА А.П. Выиграла кобыла ГРЭЙТНЕСС конного завода «Прогресс».

Впервые на Краснодарском ипподроме был разыгран ПРИЗ ЗОЛОТАЯ МИЛЯ, скачка планируется стать ежегодной, традиционной для Открытия скакового сезона! Приз учрежден компанией совместного развития КУБАНЬАГРОПРОД производителем кормов для лошадей линии HB HORSE для лошадей 3-х лет чистокровной верховой породы, рождённых в РФ, дистанция 1 600 м. Призовой фонд скачки составил 100 000 (сто тысяч) рублей. Первым победителем нового приза стал жеребец ДЗАГА принадлежащий КФК «Барсук Т.Л.».

ПРИЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ для лошадей 4-х лет и старше чистокровной верховой породы выиграла команда КФК «Брсук Т.Л» Уверенная победа КОНАРД ЛОРДА и следом пересекающая финиш СЛАВА КАССИОПЕЯ красиво завершили первый скаковой день сезона 2017 года.

Весь день для азартных гостей работал ПУНКТ ПРИЕМА СТАВОК ТОТАЛИЗАТОР!

Праздничную атмосферу поддерживала концертная программа с участием творческих коллективов города Краснодара и Краснодарского края, выступлением «Конного Театра» - яркого, костюмированного, театрализованного шоу Конно Спортивного комплекса Краснодарского ипподрома, ресторан под открытым небом, а также, ставший уже традиционным, конкурс оригинальных дамских и детских шляпок, победительницы которого получили почётные призы от партнёров и спонсоров открытия Скакового сезона.

Для детей работала детская площадка с катанием на лошадях, участием клоунов, аниматоров!

Перед центральным входом в трибуну гостей встречала конная группа Конно Спортивного комплекса Краснодарского ипподрома с номерами конкур, выездка.

Ведущим праздника стал шоумен, телеведущий Андрей Соколов!

На скачках присутствовали представители Администрации Краснодарского края, Законодательного собрания, Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Торгово-промышленной палаты, а также представители иностранных делегаций, руководители и владельцы конных заводов и сельскохозяйственных предприятий, частные коневладельцы, владельцы и представители бизнеса, топ-менеджеры, спортсмены, музыканты, художники, журналисты.