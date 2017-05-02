В Геленджике под контролем судебных приставов идет снос

Исполнительные действия проводятся в рамках решения суда по иску администрации города-курорта к местной жительнице. В поступившем в Геленджикский городской отдела судебных приставов Управления ФССП России по Краснодарскому краю исполнительном листе содержалось требование о сносе недостроенного дома и забора.

На месте проведения исполнительных действий представителю Закона предстала, что называется, «картина маслом». На откровенно запущенном земельном участке располагались ветхие сооружения, опознать в которых дом и забор было непросто. В апреле, как известно, природа только начинает просыпаться от зимней спячки, но самовольно возведенные строения уже утопали в буйной растительности, которая, очевидно, выросла не за один год.

Работы по сносу производятся за счет городской администрации – санкцию на это выдал суд. Контроль за работой строительной техники осуществляют судебные приставы-исполнители. В соответствии с подрядным договором демонтаж строений и вывоз строительного мусора будет произведен в течение 30 дней.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю