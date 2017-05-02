Не светит вам берег Абхазский

Добровольным визитом в отдел судебных приставов окончилась попытка жителя Успенского района уклониться от выполнения решения суда по выплате уголовного штрафа как основной меры наказания в сумме 300 тысяч рублей. Мужчине не удалось уехать в Абхазию, где он планировал, по его же собственным словам, «отсидеться».

Ранее суд, войдя в ситуацию должника, принял решение о рассрочке выплат. Однако даже это не соблюдалось: мужчина неоднократно нарушал график выплат, скрывался от судебных приставов, игнорируя их вызовы на прием, когда же представители закона приходили к нему домой, прятался, а затем вообще выехал в неизвестном направлении. По словам соседей, выехал на пределы Успенского района.

Приставы объявили должника в розыск, и, помимо этого, вынесли постановление о временном ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации. После этого должник был обнаружен в одном из населенных пунктов Успенского района у сожительницы, но умудрился сбежать и оттуда. Впрочем, через несколько дней он появился на пороге Успенского районного отдела судебных приставов с повинной. Мужчина признался, что хотел уехать в Абхазию, однако вынесенное ограничение помешало его планам. Теперь ему предстоит либо осуществить все просроченные платежи, либо ожидать замены другим видом наказания.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю