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Главы Горячего Ключа и Адыгеи обсудят перспективы сотрудничества в области санкура

Вторник, 02 мая 2017 16:22
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Встреча пройдет в рамках торжества - 3 мая на курорте откроют «Звездную» арку. Это центральная входная группа в один из старейших санаториев Горячего Ключа «Звездный». В церемонии открытия примет участие глава республики Адыгея.

Кубано-Адыгейский тандем в санаторно-курортной отрасли Горячего Ключа успешно работает уже более 80 лет - столько в городе существует Адыгейский детский реабилитационный центр. Когда-то небольшой дом отдыха для колхозников, а сегодня санаторий «Звездный», представляет собой масштабный лечебный центр, состоящий из нескольких корпусов.

Открытие арки состоится 3 мая в 14-00.

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