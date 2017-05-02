Наталья Костенко: «Усиление надзора за порядком оказания услуг по дайвингу позволит обеспечить безопасность туристов на отечественных курортах»

26 апреля 2017 года по инициативе члена Центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Натальи Костенко в региональном отделении Общероссийского народного фронта по Краснодарскому краю прошел круглый стол по вопросам обеспечения безопасности при занятии дайвингом. В работе приняли участие представители контрольно-надзорных, законодательных органов, руководители муниципальных образований Краснодарского края, а также эксперты в области дайвинга. В преддверии летнего сезона участники круглого стола обсудили основные причины несчастных случаев при занятии дайвингом и иными экстремальными видами спорта, а также их профилактику и необходимость принятия мер в законодательной и надзорной сферах.

Дайвинг в виду роста количества отдыхающих на отечественных курортах пользуется все большей популярностью среди туристов. Но продолжает оставаться далеко небезопасным видом отдыха. Несоблюдение элементарных правил при погружении в воду может повлечь серьезные последствия для жизни и здоровья человека. Только за последние четыре сезона в Крыму и на Кубани погибло 17 человек. Проблема актуальна и для ряда других регионов страны – Приморского края, Самарской, Волгоградской областей и др.

Большинство из погибших дайверов - молодые ребята.Так, в январе 2017г. в адрес Натальи Костенко обратился Маслов Валерий Николаевич, отец утонувшего при занятии дайвингом 24 летнего парня. Трагедия произошла 18 июня 2016г. на курорте Геленджик.

«Смерть Андрея Маслова произошла по причине халатности инструктора по дайвингу, а также неисправности оборудования, которое сдавалось в аренду для отдыхающих на набережной Геленджика 35 летней женщиной, осуществляющей незаконную предпринимательскую деятельность. Это прецедентный случай, по факту которого было возбуждено уголовное дело. Мы будем добиваться назначения судом максимального наказания виновных в смерти человека лиц. Однако во избежание подобных несчастных случаев необходимо применять комплексный подход», пояснила адвокат потерпевшего Гаврилова Ольга.

Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации МО город-курорт Анапа Ерохин Дмитрий подтвердил, что «в период курортного сезона на пляжах Анапы можно наблюдать огромное количество граждан сдающих в аренду оборудование для подводного плавания, как правило, не соблюдающих правил безопасности и требований действующего законодательства».

В ходе круглого стола участники подняли ключевую проблему отсутствия четко регламентированных требований к поставщикам и порядку оказания дайвинг услуг. «При этом ограниченность полномочий государственных органов в сфере контроля над поставщиками дайвинг услуг, не всегда позволяет устранить нарушения», сообщил начальник центра ФКУ «ЦУКС» Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, полковник внутренней службы Иванов Павел Борисович.

Попыткой стандартизации качества оказываемых дайв услуг в России, стала разработка в 2008 году рабочей группой в лице ведущих экспертов страны в области дайвинга «Временной инструкции по организации рекреационных погружений (дайвинга) на территории Российской Федерации». Однако указанная инструкция и иные действующие нормативы о порядке оказания дайв услуг, в настоящий момент носят лишь рекомендательный характер.

Императивные требования, регламентирующие порядок оказания дайв услуг, в действующем законодательстве РФ отсутствуют.

В целях упорядочивания отношений в сфере рекреационного дайвинга как в области коммерческой и любительской деятельности в настоящий момент назрела необходимость применения системного подхода. Включая вопрос о лицензировании или обязательной аккредитации поставщиков дайвинг-услуг. Именно такая практика чаще всего распространена за рубежом.

«Для решения этих и иных выявленных в ходе обсуждения с органами власти и контроля, а также экспертным сообществом проблем, помимо разработки и реализации законодательных требований к порядку оказания дайв услуг, необходимо также определиться с надзорных органом, который бы осуществлял функции по контролю за соблюдением требований действующего законодательства. Это может быть и орган власти и профессиональное сообщество на правах саморегулирования. Итоги круглого стола после обобщения станут предметом обсуждения с федеральными ведомствами – Минспорта, Минздрава, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, МЧС, Росводресурсами и Генпрокуратурой. В целях совершенствования действующего механизма, регламентирующего порядок оказания услуг при занятии экстремальными видами спорта с учетом зарубежной практики регулирования, предусматривающей в том числе введение некоего института лицензирования, необходимо разработать подробную концепцию, определяющую обязательные нормативные требования к поставщикам дайвинг услуг, которые позволят сделать дайвинг приятным занятием, а не источником смертельной опасности для наших туристов», - подытожила Наталья Костенко.

Участники круглого стола обсудили меры профилактики несчастных случаев при оказании дайвинг-услуг уже в грядущем курортном сезоне. В том числе – проведение обучающего семинара для инструкторов, организация информирования граждан о правилах и об ограничениях здоровья при погружениях, а также организация «горячей линии» при выявлении грубых нарушений в работе дайвинг-клубов.