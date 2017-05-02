Плановые работы в филиале «Таманский групповой водопровод»

В связи с проведением планово-профилактических работ по дезинфекции и промывке РЧВ№1 г.Фонталовская, РЧВ пос. Ильич, магистральных водоводов В-20, В-22, В-23, В-24, В-25, В-26, В-27, разводящих водопроводных сетей с 06.00 до 24.00 часов 4 мая 2017 года будет прекращена подача воды потребителям:

ст. Фонталовская, ст. Запорожская, пос. Красноармейский, пос. Батарейка, пос. Приазовский, пос. Ильич.

ООО «Югводоканал» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.