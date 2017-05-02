День Весны и Труда активисты ОНФ в Краснодарском крае отметили праздничным шествием

Первое мая жители Кубани традиционно встречают все вместе и с особым, светлым настроением. Активисты Общероссийского народного фронта в едином порыве вышли на демонстрацию вместе со своими семьями. Коробка ОНФ состояла из практически двухсот человек, каждый участник с гордостью нес атрибутику народного фронта - флаги, шары, цветы, выражая единство с трудовыми коллективами города Краснодара.

В праздничной демонстрации в краевой столице приняли участие около 56 тысяч человек, мероприятие длилось с раннего утра, представители трудовых коллективов, политических партий и общественных движений, профессиональных союзов, ветеранских организаций, студенты вышли на центральную улицу проявить свою гражданскую позицию.

Лидеры колонны ОНФ, сопредседатели регионального штаба - Даниэль Башмаков и Борис Левитский провели активистов регионального штаба по улице Красной от улицы Ленина до улицы Постовой. По словам Башмакова, этот праздник еще раз всем доказывает, что пока мы едины, пока мы действуем, сплотившись в желании работать на благо Родины, нам не страшны никакие враги, никто не сможет противостоять силе добра и справедливости!

Важно отметить, что и другие города края так же активно проявили себя в Первомай, так, в Сочи более 12 тысяч человек вышли на улицы города. Как отмечает руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура, как основы национальной идеи» Александр Звягин - В России первомайский праздник отмечается традиционно. Активисты нашего движения в Сочи всегда активно принимают участие в посвященном этой дате шествии. Сегодня, кроме "фронтовиков", в колонне с нами прошли ветераны, общественники и учащиеся сочинских ВУЗов. В этом единстве поколений и есть залог наших будущих побед!