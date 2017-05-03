Центр политической жизни страны переместился в Сочи. В мае Президент России Владимир Путин проведет на курорте целый ряд встреч. Первая – с канцлером Германии Ангелой Меркель. Последний раз Владимир Путин встречался с немецким лидером в 2014 году.

- Германия остается ведущим экономическим партнером России, несмотря на известные политические сложности и колебания глобальной экономической конъюнктуры, - подчеркнул Владимир Путин.

Одной из ключевых тем обсуждения стала ситуация на Украине. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что надеется на снятие санкций с России, но лишь при выполнении минских договоренностей.

- Мы должны сделать все для того, чтобы решить эту проблему. К сожалению, большого прогресса еще нет… снова и снова приходится говорить о том, что нам нужно перемирие, затем уже последуют политические шаги… Перемирие, конечно, имеет существенное значение, — сказала Ангела Меркель.

Владимир Путин подчеркнул, что «никто не отделял Донбасс от Украины. Это делают с помощью блокады сами украинские власти». А пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, что "Путин вопрос санкций не ставил, не ставит и неоднократно говорил, что это не вопрос его повестки дня».

- Могу сказать, что был очень конструктивный, очень откровенный обмен мнениями и обсуждение текущих проблем — и международных, и региональных. Не было никаких нравоучений, был очень конструктивный и хороший разговор, — подвел итог встречи Путина и Меркель Дмитрий Песков.

Сочинские встречи Владимира Путина продолжатся уже 3 марта. Глава России проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На повестке дня – вопросы военно-технического сотрудничества, в частности, поставки в Турцию российских ракет «С-400». 11 мая Сочи с визитом посетит лидер Палестины Махмуд Аббас, а 17 мая – премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

Ирина СИЗОВА