Сотрудники ООО «Югводоканал» приняли участие в первомайской демонстрации

Коллектив филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» принял активное участие в демонстрации, посвященной Первомаю – празднику Весны и Труда. Совместно с другими трудовыми коллективами, спортивными и образовательными учреждениями, общественными организациями Темрюкского района сотрудники Таманского филиала прошли по центральной улице города Темрюка. Колонну водокнальцев возглавил главный инженер филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» Анатолий Горбенко.

«Празднование Первомая стало доброй традицией, которая объединяет людей самых разных профессий. Не каждый день получается стать участником столь масштабного события. В этот день в каждом уголке нашей страны проходят праздничные шествия, массовые гуляния, различные мероприятия. Весенний праздник для нас еще один повод напомнить, что единство и сплоченность делают нас сильнее», - отметил Анатолий Горбенко.

Также главный инженер Таманского филиала подчеркнул, что водоканальцам на этом празднике труда есть чем гордиться. В июле 2017 года «Таманский групповой водопровод» отпразднует 45-летие со дня образования. К юбилею предприятие подошло с богатым историческим багажом и хорошими результатами. В 2016 году было построено и заменено 8,11 км водопроводных сетей, из них 5,333 км на магистральных линиях, выполнены работы по обваловке резервуаров чистой воды гора Чиркова и гора Яновского, полностью завершена реконструкция магистрального водовода В-28, подающего воду потребителям черноморских поселков Гаркуша и Береговой. Благодаря системной целенаправленной работе жители 28-ми станиц и поселков Таманского полуострова Краснодарского края, тысячи предприятий и организаций Темрюкского района, а также многочисленные гости Кубани круглые сутки обеспечены качественной питьевой водой.

Хорошему настроению способствовала и погода – в Темрюке было по-летнему жарко +27С и солнечно.