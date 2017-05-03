В Сочи нашли, кто сбросил краску в одноименную реку

Виновным оказался слесарь-ремонтник ОАО «Сочихолод».

«Я прошу прощения у всех жителей города за этот вопиющий случай. Не снимаю, конечно, не снимаю с себя ответственности. Человек, который это сделал, сделал это по своему недоумению, по глупости. Он, конечно, будет очень наказан», — цитирует генерального директора «Сочихолода» Галину Лаврентьеву пресс-служба городской мэрии.

Руководителя предприятия и слесаря пригласили на беседу к главе города Анатолию Пахомову.

«Как привыкли сбрасывать свои стоки у реки, так и продолжают это делать. Мы подняли вопрос — люди, что вы творите, вы уничтожаете сами себя! Вы посмотрите, вы оглянитесь», — сказал мэр.

Пробы воды с места ЧП исследовали в лабораториях Росприроднадзора и водоканала. Опасных веществ не выявлено.