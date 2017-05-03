В Краснодаре в суд направлено дело о резонансной аварии на ул. Мачуги

22-летний житель Армении, устроив масштабное ДТП, скрылся с места событий, но через несколько дней добровольно явился в полицию.

Авария с участием шести автомобилей произошла в микрорайоне Гидростроителей вечером 9 октября прошлого года. 22-летний водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с пятью автомобилями: Geely, ВАЗ-2107, Hyundai Accent , Kia Ceed , Toyota Prius.

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения было госпитализировано четверо пострадавших. Сам виновник ДТП с места аварии скрылся, но через несколько дней пришел в полицию с явкой с повинной.

В ходе следствия было допрошено четырнадцать граждан, проведено девять судебно-медицинских и одна судебно-психиатрическая экспертизы. В результате чего было установлено, что троим участникам ДТП был причинен тяжкий вред здоровью. Обвиняемый свою вину признал.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Краснодара для рассмотрения. Обвиняемому грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по г. Краснодару.