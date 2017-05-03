В Краснодаре офицера Нацгвардии обвиняют в получении взятки в 1 миллион рублей

Подполковник Руслан Буряк и его брат Леонид были задержаны сотрудниками управления ФСБ по нацгвардии в Краснодаре, а затем обвинены следователем военного следственного управления СКР по Южному военному округу (ЮВО) в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК РФ соответственно. Краснодарский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия на арест посредника и получателя денег. Руслан Буряк и его защита обратились в Северо-Кавказский окружной военный суд, но тот оставил офицера под стражей, отметив, что подполковник не только обвиняется в совершении тяжкого преступления, но и имеет отрицательную характеристику с места службы.

По версии следствия, откат в сумме более 1 млн руб. Руслан Буряк вымогал у ООО "Спецстрой ДТА", обещая организовать оплату уже выполненного госконтракта. Подробности расследования в военной прокуратуре ЮФО и в ВСУ СКР не разглашают, воздержались от официальных комментариев и в департаменте по взаимодействию со средствами массовой информации Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Взятка была получена офицером от исполнительного директора ООО "Спецстрой ДТА" Рамзана Дидаева. Компания "Спецстрой ДТА" является исполнителем по крупным контрактам нацгвардии. По данным kartoteka.ru, "Спецстрой ДТА" занимался реконструкцией Пермского военного института внутренних войск МВД, а также строил жилье для военнослужащих в Туле, Астрахани и Екатеринбурге, участвовал и в работах на других объектах. У компании было заключено три госконтракта с ФГКУ "Первый ЦЗЗ войск национальной гвардии" (находится в Москве) на 4,9 млрд руб., еще три контракта на 1,2 млрд руб. ООО "Спецстрой ДТА" заключило с ФГКУ "Второй ЦЗЗ войск национальной гвардии" (дислоцируется в Ростове-на-Дону). При этом данных о судебных спорах между заказчиком и застройщиком по поводу оплаты в открытых источниках нет.

В самой компании получить комментарии не удалось: телефон ее владельца Адама Мусалаева оказался выключенным. В свою очередь, защитник Руслана Буряка Михаил Андреев обсуждать дело отказался, сославшись на необходимость согласовать позицию со своим подзащитным, начальник ФГКУ "Первый центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии РФ" Алексей Лунин по мобильному телефону не ответил.