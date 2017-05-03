СМИ узнали о сроках запуска сетей 5G в российских городах-миллионниках

В российских городах-миллионниках мобильная связь пятого поколения — 5G — начнет работать к 2020 году. Такие сроки названы в проекте программы «Цифровая экономика», подготовленном Минкомсвязью, пишет газета «Известия» со ссылкой на текст документа.

В частности, по планам Минкомсвязи в 2020 году сети 5G заработают в восьми городах, а к 2025-му — уже в 15.

Представитель пресс-службы Tele2 заявил изданию, что доработка и внедрение сети 5G в коммерческую эксплуатацию произойдут не раньше 2021 года. Он отметил, что сети мобильной связи переходят в новое поколение примерно раз в 10 лет (стандарт 4G введен в 2011 году). 5G будет соответствовать этому тренду, считает собеседник.