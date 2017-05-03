Судебные приставы провели патриотический субботник

Традиционно в канун Дня Великой Победы в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю прошел субботник, в рамках которого представители закона работали на воинских мемориалах и захоронениях.

На этот раз судебные приставы краснодарских городских отделов и аппарата Управления, по просьбе администрации Всесвятского кладбища, работали на могиле гвардии полковника Мирона Тихоновича Мельничука, погибшего в 1943 году смертью храбрых в бою с немецко-фашистскими захватчиками на Тамани. Им пришлось изрядно поработать: соскрести с башни танка, установленного на могиле воина, старую краску, отмыть ее от пыли и нанести слой новой краски. Кроме этого, на всей аллее Славы центрального кладбища г.Краснодара также понадобилось навести порядок – отчистить от зимней грязи и налета вазоны с цветами.

Коллеги из Северского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю работали на мемориале, установленном на месте гибели героев-партизан братьев Евгения и Геннадия (Гения) Игнатовых, находящемся на федеральной трассе Краснодар-Новороссийск близ поселка Афипского.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю