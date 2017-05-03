Как корабль назовешь, так он и поплывет

Судебный пристав-исполнитель Лазаревского районного отдела г. Сочи Управления ФССП России по Краснодарскому краю взыскал полумиллионный административный штраф.

ООО «Южная торговая система», можно сказать, поплатилось за собственное имя. Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации оштрафовало организацию за использование в официальном названии словосочетания «торговая система», при том, что таковой системой ООО не является. Сумма штрафа составила 500 тысяч рублей.

В соответствии с законодательством судебный пристав-исполнитель Лазаревского районного отдела г. Сочи официально уведомил организацию-должника о возбуждении исполнительного производства и предоставил срок для добровольного погашения задолженности.

По истечении этого срока стало ясно, что самостоятельно оплачивать штраф представители ООО не собираются.

Потому задолженность была принудительно списана со счета организации и перечислена взыскателю.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю