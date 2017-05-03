Активисты ОНФ Кубани обратили внимание властей города Краснодара на проблемы с уборкой и вывозом мусора

В рамках реализации проекта «Генеральная уборка» активистами ОНФ проведена серия рейдовых мероприятий по незаконным свалкам мусора, отмеченным жителями города Краснодара.

На сегодняшний день на информационный Интернет-ресурс «Интерактивная карта свалок» неравнодушными гражданами нанесено 11 проблемных мест на территории города Краснодара. В основном это небольшие мусорные очаги, но есть и крупные несанкционированные свалки бытового и строительного мусора.

Одна «точка» уже зажглась зеленым светом, по двум другим, где образовались горы мусора после сноса гаражей, уборка произведена, но ожидается засыпка смотровых ям, по остальным объекта ведется работа по их ликвидации.

К рейдовым мероприятия привлекаются непосредственно заявители, представители муниципальных органов власти, минприроды края и управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея.

В каждом случае применяются различные методы реагирования. К примеру, в районе улиц Набережная и Челюскина мусор будет убран на предстоящем субботнике, на пустыре в районе улиц Калинина и Генерала Шифрина будет установлен собственник участка и, в дальнейшем, оштрафован, а на улицах Некрасова и Сергея Есенина, помимо организации регулярного вывоза мусора, что уже сделано, необходимо привести в порядок и сами места установки мусорных контейнеров.

«Как показывает практика, зачастую, уже на следующий день после нашего обращения, органы власти начинают работу: делают запросы устанавливают собственников, корректируют текущую деятельность. И это не может не радовать - говорит координатор проекта в Краснодарском крае, сопредседатель регионального штаба ОНФ Борис Левитский. И фиксация такого количества проблем на нашем Интернет-ресурсе говорит о том, что проект работает и неравнодушных граждан становится больше. Сами граждане, активисты вливаются в эту работу. Выезжают на место, проверяют обращения, фотографируют и размещают информацию. Ведь только совместными усилиями можно добиться реальных результатов».

Напомним, что в начале марта 2017 г. в связи со стартом Года экологии и на основании предложений Президента РФ В.В. Путина, выдвинутого им по итогам «Форума действий» ОНФ, Общероссийский народный фронт запустил проект «Генеральная уборка / Интерактивная карта свалок».

Проект направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан и общественных организаций за экологическим и санитарно-эпидемиологическим состоянием своего региона.

Каждый человек, увидевший свалку в неположенном месте, может отметить ее местонахождение красным флажком на интерактивной карте по адресу: http://kartasvalok.ru/ http://картасвалок.рф/.