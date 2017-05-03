Открытый диалог активистов ОНФ с губернатором Краснодарского края

В рамках реализации майских Указов и поручений Президента Российской Федерации, повышения эффективности гражданского контроля и борьбы с коррупцией, эксперты и активисты ОНФ Краснодарского края встретились с губернатором Кубани. Рабочая встреча состоялась в Сочи и прошла под эгидой полноценного взаимодействия местной власти с общественниками, где важным моментом является возможность донести свои предложения первым лицам края.

Вениамин Кондратьев уже не первый раз проводит подобные встречи, они становятся традиционными, ведь именно живой диалог между общественными организациями и представителями исполнительной власти дает максимальную результативность. Сегодня активисты ОНФ Краснодарского края обсудили с Губернатором итоги своей работы в 2016 году и презентовали новые проекты: «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог», «Благоустройство городской среды». По словам Кондратьева, сейчас в регионе прорабатываются варианты системного решения проблемы несанкционированных свалок. На территории края планируется создать 11 мусороперерабатывающих комплексов: «Мы не должны без конца воевать с людьми, а должны предлагать альтернативу: куда вывозить мусор. Надо отойти от свалок и переходить к мусоропереработке. Должна быть культура сборки мусора, алгоритм его утилизации». Сопредседатель регионального штаба Борис Левитский в ходе диалога подчеркнул, что в год экологии крайне важно привлекать глав муниципалитетов к решению вопросов о ликвидации стихийных свалок, возникающих в городах Краснодарского края.

Большое внимание властей привлекли и социальные направления работы регионального штаба ОНФ - проблемы незащищенных слоев населения, здравоохранение, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Каждый проект обусловлен жизненной необходимостью, ведь основную часть возникающих трудностей выносят на обсуждение именно жители Кубани, которые хотят видеть свой край процветающим, благоустроенным, с хорошими дорогами и работающими социальными программами. «Встреча с губернатором прошла максимально продуктивно. За год нам уже удалось сдвинуть с места дорогостоящий и затянувшийся процесс – появились реальные сроки подключения к электросетям 555 участков многодетных семей в пригороде Краснодара. Семьи получили участки в 2012 году и за прошедшие четыре года ни разу не слышали реальной даты, когда их участки превратятся из чистого поля в земли, пригодные для индивидуального строительства, - прокомментировала свой вопрос руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По словам сопредседателя регионального штаба Даниэля Башмакова, вторая встреча представителей ОНФ с Губернатором несколько отличалась по отношению к общественному движению. Острые вопросы и предложения по их решению были восприняты с пониманием и готовностью их решать.

Подводя итоги, участники встречи договорились о проведении в Краснодаре специальной проектной сессии для жителей Кубани, представителей органов власти, бизнеса, управляющих компаний и общественных объединений. Основная задача выездных сессий - совместное обследование городских пространств, создание эскизов благоустройства конкретных территорий, разработка алгоритмов взаимодействия общественников, чиновников, архитекторов и строителей. Так же глава региона отметил, что ответственные руководители департаментов и ведомств получат соответствующие поручения по проработке каждого предложения, поступившего от Общероссийского народного фронта.

«Актив Краснодарского штаба ОНФ поднял перед губернаторов ряд проблем, что очень важно - все они затрагивают интересы сотен тысяч жителей и гостей Кубани. Конструктивный диалог, который сложился в ходе обсуждения, дают основания полагать, что все они в ближайшей или долгосрочной перспективе, но будут решены. Органы власти должны понимать, что задача Фронта не паразитировать на проблемах страны и Кубани, а их решать - вместе. Именно такую задачу ставит пред нами лидер ОНФ, Президент Владимир Путин»,- прокомментировала встречу член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко.