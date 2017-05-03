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В Краснодаре генеральный директор предприятия подозревается в невыплате заработной платы

Среда, 03 мая 2017 16:47
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Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО НПО «Промавтоматика», подозреваемого в частичной невыплате заработной платы подчиненным работникам свыше трех месяцев (ч.1 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, генеральный директор организации, осуществляющей свою деятельность в сфере выпуска запорно-регулирующей арматуры и комплексного обустройства нефтяных и газовых месторасположений, в период с сентября 2016 года по март 2017 года частично не выплачивал заработную плату 8 подчиненным сотрудникам. Между тем, у директора имелась реальная возможность погасить образовавшуюся задолженность, но он расходовал денежные средства на иные цели (предоставление займов аффилированным организациям). В результате задолженность по зарплате перед работниками составила более 7 миллионов 500 тысяч рублей, которая до настоящего времени не погашена.

В настоящее время устанавливается точное количество потерпевших, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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