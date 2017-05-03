В Кущевском районе руководство и бухгалтер предприятия подозреваются в неуплате налогов в крупном размере

Следственным отделом по Кущевскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора и фактических руководителя и бухгалтера ООО «Гермес плюс», которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что 40-летняя женщина является директором и учредителем организации, 50-летний мужчина, в свою очередь, осуществляет фактическое руководство, а 32-летняяя женщина – фактическое ведение бухгалтерского учета предприятия, основным видом деятельности которого является оптовая торговля удобрениями и агрохимическими продуктами. По версии следствия, указанные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, внесли в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 1,2,3 кварталы 2016 года ложные сведения, после чего предоставили в налоговый орган. Кроме того, они не предоставили декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2016 года. В результате злоумышленники уклонились от уплаты налогов в сумме, превысившей 6 миллионов 500 тысяч рублей, что составило 93% от общей суммы всех налогов, подлежащих уплате в бюджет.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.