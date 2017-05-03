Павловские скачки «Гуляй, станица!»

8 мая в 10:00 часов ст. Павловская, Семейная ферма «ИП КФХ Барсук Т.Л.» ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ #ПАВЛОВСКИЕСКАЧКИ «ГУЛЯЙ, СТАНИЦА!»

8 мая в 10 часов земляков, друзей и всех кто чтит победу нашего народа в Великой Отечественной Войне, кто любит родной Краснодарский край пригласил на территорию своей «Семейной фермы» житель станицы Павловской, президент ООО «Кубань Холдинг», коннозаводчик Василий Семенович Толстопятов.

Мероприятие «Павловские сачки» проходит во второй раз, обещание о зарождении доброй традиции станичных скачек было сказано человеком слова. Сказал — сделал! В честь праздника состоятся скачки и заезды лошадей! Исторически на Кубанской земле всегда процветало коневодство. Ни один праздник в былые времена не проходил без конных состязаний. Народно-казачьи скачки проводились для поддержания и поощрения духа наездничества и удали молодецкой.

В программе дня 8 захватывающих стартов с призовым фондом - 850 000 р. и составом лошадей не уступающим столичным ипподромам. К участию заявлено 60 голов. Лошадей – победителей каждой скачки этого праздничного дня украсят призовой попоной.

Откроет праздник, ставший уже большой редкостью на Кубани, забег рысистых лошадей. Перед зрителями на приз в честь 80-ти летия Аллы Михайловны Ползуновой (1 гит) промчатся качалки. Второй и третий старт дня - это призы нашей памяти и гордости: ПРИЗ В ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ и ПРИЗ ПАМЯТИ ПОГИБШИМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, обе скачки на дистанцию 1000 м. для лошадей 2-х лет чистокровной верховой породы. Четвертый старт дня ВЕСЕННЯЯ МИЛЯ для арабских лошадей 3-лет и старше. Дистанция 1600 м. Гости «Семейной фермы» ИП КФК Барсук Т.Л. увидят скачку с участием древнейшей арабской породы верховых лошадей, выведенной на территории Аравийского полуострова в IV—VII веках нашей эры. Пятый старт — приз ПАВЛОВСКАЯ ВЕСНА для кобыл 3-х лет и старше, дистанция 1800 м. В этой скачке у каждого владельца лошади есть возможность сравнить свою воспитанницу с одной из лучших кобыл России - первым номером скачки - Слава Кассиопея.

Шестой старт дня - забег для лошадей рысистых пород. 2-й гит на приз в честь 80-ти летия Аллы Михайловны Ползуновой. Перед зрителями пробегут рысаки выступающие на Центральном Московском ипподроме.

Седьмой старт - приз ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА для лошадей 3-х лет чистокровной верховой породы. Дистанция 1800 м. Восьмая скачка ПАВЛОВСКИЙ АРГАМАК для лошадей 3-х ахалтекинской породы. Впервые на Павловской земле стартуют «небесные аргамаки»! Ахалтекинская порода - это «золотой фонд культурной верховой лошади всего мира, последние капли того источника чистой крови, который создал все верховое коннозаводство». Предположительно возраст этой породы лошадей насчитывает 5000 лет. И завершит скаковой день скачка для лошадей 4-х лет и старше чистокровной верховой породы на дистанцию 2400 м. — ПРИЗ ПОБЕДЫ.

На скачки приглашены самые почётные гости – Ветераны Великой Отечественной Войны в честь которых прозвучат песни Военных лет, посвящённые ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! Для поддержания атмосферы военного праздника всем желающим предоставлена возможность отведать блюда настоящей полевой кухни – горячая гречневая каша с тушёнкой и чай с хлебом! В перерыве между

скачками артисты конного театра Краснодарского ипподрома выступят перед зрителями с номерами казачьей джигитовки, вольтижировки, рубки лозы. Весь день праздник будет сопровождаться большой концертной программой. Для детворы будет организована детская площадка с батутами. Поучаствовать или поболеть за своих в народных казачьих играх: перетягивание каната и лазанье по столбу. Самым спортивным и азартным стоит взять сменную обувь для участия в зрительских забегах «Павловская Миля». Каждый желающий сможет принять общий старт по скаковой дорожке на дистанцию 1600 м. Победители получат не шуточные денежные призы.

Приятным завершением мероприятия станет розыгрыш ценных призов, в котором смогут принять участие все желающие.

Большим подарком для всех гостей праздника будут выступления: казачьего квартета «Кумовья», Российского автора-исполнителя, поэта, композитора, певца Виталия Аксёнова и группы «Артель», певца Василия Овсянникова и музыкального коллектива Михаила Танича группы «Лесоповал».

Организаторы этого яркого праздника: Администрация МО Павловского района, ИП Глава КФК «Барсук Т.Л.», ООО «Краснодарский ипподром», ОАО «Российские ипподромы».

Вход для гостей — свободный!

Приходите всей семьёй!