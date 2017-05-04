В Краснодаре пройдет финальная репетиция парада в честь Дня Победы

Из-за финальной тренировки парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в пятницу, 5 мая, в центральной части города будет ограничено движение транспорта.

— В генеральной репетиции, как и в самом параде 9 мая, примут участие соединения и воинские части Краснодарского военного гарнизона, курсанты военно-учебных заведений — Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. Серова, Краснодарского высшего военного училища им. Штеменко. Всего в этом году по Театральной площади запланировано торжественное прохождение 38 парадных расчетов, а также военной техники, — отметили организаторы.

Для проведения репетиции парада временно ограничат движение транспортных средств:

с 20.00 4 мая до 14.00 5 мая по улице Красной, от улицы Мира до улицы имени Ленина;

с 05.00 до 08.00 5 мая:

по улице Красной, от улицы имени Калинина до улицы Длинной;

по улице имени Будённого, от улицы Рашпилевской до улицы Коммунаров;

по улице Красноармейской, от улицы Длинной до улицы Кузнечной (для проведения тренировок).

От транспортных средств освободят:

с 20.00 4 мая до 14.00 5 мая улицу Красную, от улицы Мира до улицы имени Ленина;

с 20.00 2 и 4 мая до 08.00 5 мая:

улицу Красную, от улицы имени Калинина до улицы Длинной;

улицу имени Будённого, от улицы Рашпилевской до улицы Коммунаров;

улицу Красноармейскую, от улицы Длинной до улицы имени Калинина;

Для удобства участников тренировок 5 мая будут организованы стоянки для транспорта:

по улице имени Будённого, от улицы Красной до улицы Рашпилевской;

по улице имени Будённого, от улицы Коммунаров до улицы Красноармейской;

по улице Красной, от улицы имени Будённого до улицы имени Калинина.

Водителей просят быть внимательными и ехать в объезд участков с ограниченным движением транспорта согласно выставленным дорожным знакам.